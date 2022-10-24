قوات الدفاع الشعبي والعسكري توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد أجيال من الشباب قادره على المشاركة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وتنمية روح الولاء والإنتماء لدى الشباب داخل وخارج الجمهورية، وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بهدف تأهيل شباب المصريين بالخارج وإعداد كوادر قادرة على ممارسة القيادة فى شتى المجالات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتطور التكنولوجى.

بدأت الفاعليات بكلمة اللواء أح عماد أحمد زكى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتوعية الشباب بكافة القضايا المجتمعية لتعزيز الانتماء والولاء للوطن بالداخل والخارج، مشيداً بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التى تعتمد على أحدث النظم العلمية مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وكافة الجهات المعنية بالدولة.

هذا وأشادت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجهود القوات المسلحة المستمرة وحرصها على تنظيم الفاعليات المتميزة التى من شأنها تدريب وتأهيل شباب مصر بالخارج والعمل على غرس روح الولاء والانتماء وتعزيز أواصر التواصل بينهم وبين وطنهم.

يأتى ذلك انطلاقاً من دور القوات المسلحة الوطنى فى نشر الوعى المجتمعى بالتعاون مع كافة وزارات الدولة المختلفة.