حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجا بالمنيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تتواصل أعمال مبادرة حياة كريمة، فى محافظات مصر، لتغير من معالمها بما يلق بالجمهورية الجديدة، التى تستهدف النهوض بالمجتمع، والأرياف على وجه التحديد، بالتزامن مع تشييد المشروعات القومية فى كافة أنحاء مصر.





فى محافظة المنيا، يجرى بناء مشروعات غير مسبوقة بـ5 مراكز كمرحلة أولى تشمل 192 قرية و757 تابعا بتكلفة 23 مليار جنيه، ومن المقرر إنشاء 27 سوقا و29 موقف سيارات و20 وحدة إطفاء. وتم إدراج 102 قرية بنطاق مركزين فى المرحلة الثانية، وكانت قرية منسافيس بأبو قرقاص، أولى القرى التى تشهد أعمال تطوير فجرى إنشاء وحدات طب أسرة وإسعاف ومطافى، بينما تم تحسين حياة 200 ألف مواطن بقرية برطباط، عبر تشييد مشروعات فى المجالات كافة، وإنشاء محطة معالجة صرف صحى «11 فدانا».

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