محافظة القاهرة تنفى ترخيص ركوب الدراجات: مشروع كايرو بايك لا يحتاج موافقات

جدة - نرمين السيد - وأكدت المحافظة -فى بيان اليوم الاثنين- أن قيادة دراجات مشروع كايرو بايك، لا تتطلب الحصول على أى موافقات، وأن المشروع يدار إلكترونيًا من خلال موقع www.cairobike.net أو الأبليكيشن الموجود على "جوجل بلاى" أو "آبل ستور".

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