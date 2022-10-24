السيد القصير: الاستثمار الزراعى فى مصر واعد ومناخ الاستثمار جاذب

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير الزراعة أن مصر شهدت مشروعات عملاقة فى مجال الزراعة وكذلك البنية الأساسية وأيضا اتخذت العديد من الإجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار

جاء ذلك خلال ترأس وزير الزراعة جلسة "خارطة الطريق نحو تعظيم الناتج الزراعى وعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى" فى المؤتمر الاقتصادى والذى ينظمه مجلس الوزراء بعنوان خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية ‏ تحت رعاية وحضور رئيس الجمهورية.



وخلال الجلسة التى حضرها د هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وشارك فيها بعض الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين الزراعيين ورئيسا لجنتى الزراعة والرى بمحلسى النواب والشيوخ وقيادات وزارة الزراعة والفاو والمجلس التصديرى والبنك الزراعى

قال "وزير الزراعة" ان قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات، على المستوى المحلى تتمثل فى: محدودية الرقعة الزراعية، والمياه، فضلا عن النمو السكانى المتزايد، لافتا إلى أنه رغم كل تلك التحديات إلا أن الدولة استطاعت توفير السلع الأساسية لمواطنيها وتسعى لتحقيق الأمن الغذائى

وأشار القصير الى الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الدولة المصرية والتى مكنتها من مواجهة التحديات الدولية التى يمر بها العالم والتى تتمثل فى: التغيرات المناخية، جائحة كورونا، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية.



وأضاف القصير أن الدولة المصرية وضعت عددا من المحاور لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل فى التوسع الأفقى فى الأراضى الجديدة باعتباره السبيل الوحيد لزيادة الرقعة الزراعية، كذلك التوسع الرأسى، لزيادة الإنتاجية الفدانية للمحاصيل الاستراتيجية والتغلب على محدودية الموارد، كذلك تطوير وتحديث منظومة الرى وايجاد مصادر غير تقليدية للمياه، إضافة الى التوسع فى استخدام الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعى، فضلا عن العمل على زيادة تنافسية الصادرات.

وأضاف أن محاور التنمية الزراعية ايضا شملت تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة النباتية والحيوانية، اضافة الى الإصلاح التشريعى والمؤسسى، لافتا الى ان هناك محاور أخرى داعمة للتنمية تتمثل فى سعات تخزينية لوجيستيات، سلاسل امداد، شبكة طرق، تحول رقمى، بالاضافة الى التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكد أن الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل فى: الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى، اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوى على كل الأنشطة المرتبطة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، اضافة الى تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر فى الريف وادماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة، والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.

وأشار إلى أن هناك تكامل بين أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة مع أهداف رؤية مصر المحدثة 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.



وأوضح القصير أنه تم أيضا اتخاذ إجراءات هامة نحو الإصلاحات الهيكلية فى قطاع الزراعة، بهدف تحقيق الأمن الغذائى والمائى، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعى وتحسين تنافسيته، وزيادة الصادرات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، وذلك من خلال عددا من الإجراءات اهمها: تعظيم إستخدام المياه، النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، التحول الرقمى، والاصلاح التشريعى لتحسين أداء القطاع الزراعى، كذلك زيادة الصادرات الزراعية، وزيادة الفرص الاستثمارية، كذلك دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين، وإنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية.

وأضاف وزير الزراعة ان مصر بها حوافز عديدة للاستثمار، اهمها الاستقرار السياسى والإقتصادى والإجتماعى فى مصر، كذلك حجم السوق المحلى كبير وأسواق الدول المرتبطة بالاتفاقيات، فضلا عن انه تتوفر كثير من الفرص الاستثمارية فى كافة القطاعات، إضافة إلى انخفاض التكلفة التشغيلية للمشروعات مقارنة بدول أخرى، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الإستثمار فى مصر، ذلك بالاضافة الى حوافز غير مسبوقة للاستثمار، تمنحها الدولة المصرية للمستثمرين.

وأشار إلى أن هناك مقومات لدعم الاستثمار الزراعى فى مصر، أهمها: إطلاق مشروعات قومية عملاقة للتوسع الزراعى الأفقى والرأسى فى ربوع مصر، وتوفر الأراضى الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلى للتربة بمعرفة خبراء وزارة الزراعة والجامعات، كذلك توفر البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعى الأفقى (طرق -موانى – طاقة-مياه)، وتعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جاذبة للإستثمار فى كافة الأنشطة الزراعية، كذلك توفر البنية الأساسية لمياه الرى لإستزراع الأراضى الجديدة (مياه جوفية – محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى بأحدث التكنولوجيا)

وتنوع المناخ بمناطق التوسع الزراعى الأفقى يسمح بزراعة موسمين زراعيين فى السنة، كذلك توفر الأيدى العاملة فى المجال الزراعى.

وقال وزير الزراعة إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة فى مصر، ومنها: مشروعات استصلاح الأراضى، والتى تشمل المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان، ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضى بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادى وغيرها من المناطق، كذلك تشمل الفرص الاستثمار الزراعى ايضا: مشروعات الإنتاج الحيوانى، ومنتجات الألبان وتصنيعها، وأبرمت الوزارة مؤخرا عدد من الشراكات مع القطاع الخاص فى هذا المجال باعتباره محورا جديدا يحفز الاستثمارات فى هذا القطاع.

وأشار القصير إلى أن الفرص الاستثمارية الزراعية فى مصر تشمل مشروعات الثروة الداجنة، وتم صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ37 منشأة باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور، كذلك تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى وأيضا تخصيص 13 موقع تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفيما يتعلق بمشروعات الثروة السمكية، أوضح انه تم طرح 21 منطقة بحرية (موقع للاستزراع السمكى) بالبحرين المتوسط والأحمر 12 موقع بالبحر المتوسط و9 مواقع بالبحر الاحمر فى مجال الاستزراع السمكى فى الاقفاص البحرية.

وبعد انتهاء وزير الزراعة من كلمته دار نقاش خلال الجلسة حول آفاق الاستثمار الزراعى فى مصر.