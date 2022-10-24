عاجل- هاشتاج «100 مليون معاك ياسيسى» يتصدر «تويتر»

جدة - نرمين السيد - وأبدى رواد الموقع شكرهم، للرئيس عبدالفتاح السيسى، على جهوده فى الارتقاء بالدولة، وتحقيق التنمية فى جميع ربوع مصر. وعدد الرواد عبر الهاشتاج، الإنجازات التى تتحقق على أرض مصر، والمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة، رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التى يعيشها العالم. وتحدث الرواد فى الهاشتاج، عن المشروعات القومية الكبرى، ومبادرة "حياة كريمة"، التى تسعهى لتغيير حياة ملايين المواطنين فى الريف.

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