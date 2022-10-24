جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يثمن غاليا قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بالعفو الرئاسى عن المحامى زياد العليمى، فى إطار عمل لجنة العفو الرئاسى، واستجابة لدعوات القوى السياسية، وشباب الأحزاب، والمجلس القومى لحقوق الإنسان.





ورحب المجلس -فى بيان اليوم الاثنين- بالخطوة الأخيرة التى تؤكد أن القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة لغلق ملف الحبس الاحتياطى والمحكوم عليهم فى قضايا تتعلق بحرية الرأى والتعبير، خاصة بعد الافراج عن أكثر من ألف مسجون فى إطار عمل لجنة العفو الرئاسى فى الفترة الأخيرة. وثمن المجلس التوجه نحو دراسة تطبيق عقوبات بديلة للحبس فى قضايا الرأى والتعبير، التى تؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطوات جادة ومقدرة فى إصلاح الحياة السياسية، وتوسيع نطاق حرية الرأى والتعبير فى المرحلة المقبلة، وهى الخطوات التى يجسدها اليوم التفاف القوى السياسية والمجتمع المدنى حول الحوار الوطنى الدائر حاليا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القومى لحقوق الإنسان» يشكر الرئيس السيسى للإفراج عن زياد العليمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.