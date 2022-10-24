مترو الأنفاق يستطلع رأى الركاب فى محفظة التذاكر

وأوضحت الشركة، فى بيانها، أن محفظة التذاكر هى كارت ذكى يمكن شراؤه من خلال جميع مكاتب صرف التذاكر بمحطات المترو بمبلغ 25 جنيها، قيمة استخراج الكارت لأول مرة، وشحنها بأى مبلغ بداية من 20 جنيها حتى 400 جنيه، ويتم خصم قيمة الرحلة عند الخروج من الماكينة، بهدف التسهيل على الراكب وتوفير الوقت والجهد حيث يمكن استخدامها لأكثر من شخص، وتمتد صلاحية الكارت إلى 5 سنوات.
وأكد أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث الرسمى للشركة، أن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب، موضحا أن الشركة لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع مستخدمى مرفق مترو الأنفاق لاستقبال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات على مدار ساعات التشغيل وبشكل فورى من خلال الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048) أو على الموقع الرسمى للشركة Cairometro.gov.eg أو من خلال أبليكيشن الموبايل مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
ولفت إلى تواجد مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى تستقبل كل الشكاوى المتعلقة بكل الجهات الحكومية وليس الشكاوى الخاصة بالمترو فقط أيضا داخل عدد من محطات المترو بالخطين الأول والثانى والمحطات الرئيسية التبادلية.
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