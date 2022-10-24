رئيس الوزراء يعلق على الشراكة مع القطاع الخاص: نحتاج لتوفير مليون فرصة عمل سنوياً

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 02:30 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية تساعد القطاع الخاص فى الحصول على قروض بتمويلات ميسرة.

وأوضح فى ثانى أيام جلسات المؤتمر الاقتصادي، أن الدولة لا تستطيع إيقاف المشروعات القومية، ولكن القطاع الخاص من الممكن أن يشارك مع الدولة فى هذه المشروعات.

وقال رئيس الوزراء، إن الدولة ترحب بالقطاع الخاص فى المشاركة مع الدولة فى خطوط النقل العام، مؤكدا أن كل دولة لها خصوصيتها فى التعامل مع الأزمات فهناك دول أعلنت أن دورها الوحيد الإبقاء للوضع على ما هو عليه، ولكن مصر دولة شابة وتحتاج لتوفير مليون فرصة عمل كل عام.