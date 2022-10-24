وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يتفقدان مقلب المنزلة بعد الانتهاء من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 02:29 مساءً - - وزير التنمية المحلية : الدولة المصرية كان لها السبق في التعامل مع القضايا البيئية التي تؤثر علي تغير المناخ

- آمنة : ما شاهدته المحافظات خلال السنوات الأخيرة من نقل لكافة المقالب التاريخية سابقه لم تشهدها مصر من قبل

- المحافظ : تم الانتهاء من نقل وغلق عدد 10 مقالب عشوائية علي مستوي المحافظه بإجمالي تراكمات بلغت 4 مليون و 485 الف طن قمامه بتكلفة إجمالية بلغت 351 مليون جنيه .

- مختار : بعد أن تم الانتهاء من نقل هذه المقالب العشوائية تم توفير عدد 88 فدان سيتم استغلالهم في إقامة مشروعات ذات نفع تخدم المواطنين

في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة خلال 4 سنوات ، ونقل كافة مقالب القمامة التاريخية بمختلف المحافظات بشراكة استراتيجية مع وزارات الإنتاج الحربى والبيئة و التخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين ، و في إطار استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP 27 في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ " ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بجولة تفقدية علي عدد من مقالب القمامة العشوائية بعد الانتهاء من نقلها بالكامل ، حيث تفقدا مقلب المنزلة علي مساحة 2 فدان حيث تم نقل منه 160 الف طن قمامه بتكلفة 20 مليون جنيه .

وأكد وزير التنمية المحلية علي أن الدولة المصرية كان لها السبق في التعامل مع القضايا البيئية التي تؤثر علي تغير المناخ سواء من خلال تطوير مصانع تدوير القمامة بأحداث الوسائل التكنولوجية الحديثة أو من خلال نقل كافة المقالب التاريخية علي مستوي المحافظات للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين أو من خلال تنفيذ مشروعات خضراء ذكية تعمل علي الحد من الملوثات البيئية أو من خلال تنفيذ العديد من محطات المعالجة لتحسين جودة مياه المصارف وتطوير المصانع للحد من الملوثات الصادرة عنها.

وقال اللواء هشام آمنة أن ما شاهدته المحافظات خلال السنوات الأخيرة من نقل لكافة المقالب التاريخية هي سابقة لم تشهدها الدولة المصرية من قبل حيث ظلت هذه المقالب لعشرات السنوات متراكمة ينبعث منها غازات تؤثر علي البيئة ناهيك عن الاشتعال الذاتي الذي ينتج عن هذه الغازات المنبعثة.

وأشار المحافظ " الي أنه تم الانتهاء من نقل وغلق عدد 10 مقالب عشوائية علي مستوي المحافظه ظلت متراكمة لعشرات السنوات بإجمالي تراكمات بلغت 4 مليون و 485 الف طن قمامه بتكلفة إجمالية بلغت 351 مليون جنيه وتم نقل هذه المقالب من خلال الهيئة العربيه للتصنيع .

وقال " مختار " بعد أن تم الانتهاء من نقل هذه المقالب العشوائية تم توفير عدد 88 فدان سيتم استغلالهم في إقامة مشروعات ذات نفع تخدم المواطنين سواء من خلال انشاء مدارس أو مستشفيات أو مباني خدمية مثل البريد والشهر العقاري وغيرها .

وأشار" المحافظ " الي أن هذه المقالب التاريخية نتاج التراكم العشوائى للمخلفات علي مدار عشرات السنين قبل إنشاء وتطوير مصانع المعالجه والتدوير ، والتي بدورها تقوم بإعادة تدوير القمامة بصفة يوميه للاستفادة منها وعدم تلوث البيئة .

وثمن " مختار " دور وزارة التنمية المحلية والتخطيط والبيئة علي الدعم المادي واللوجيستي من اجل ونقل وغلق كافة المقالب التاريخية علي مستوي المحافظة وتطوير مصانع التدوير وانشاء مدافن صحيه آمنة .

حضر التفقد النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الارادة المحلية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ، و المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان بالدقهلية ، والدكتور عبده محمدين مدير إدارة البيئة والمخلفات الصلبة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالدقهلية .