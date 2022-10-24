ورشة عمل لبناء قدرات الصحفيين والإعلاميين حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 02:29 مساءً - تلقى د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو) تقريرًا مقدمًا من د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بشأن افتتاح أعمال ورشة عمل حول: "بناء قدرات الصحفيين والإعلاميين لتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستخدام الأمثل له لتحسين صورة الحضارة الإسلامية أمام العالم" خلال الفترة من 24 حتى 26 أكتوبر 2022، بالتعاون بين اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) بحضور د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية، و د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، أ. السيد العبسي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية وبمشاركة 25 مشارك من الهيئة الوطنية للإعلام، نقابة الصحفيين، كليات الاعلام جامعتي القاهرة والازهر وذلك بمقر اللجنة الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وفى بداية كلمته رحب د. أشرف العزازي بالسادة الحضور، كما نقل تحيات د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة وتمنياته بالتوفيق والنجاح لهذه الورشة.

وأضاف رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات أنه خلال الآونة الأخيرة تغيرت الصحافة والإعلام بشكل كبير خاصةً منذ بداية استخدام الإنترنت والهواتف الذكية والكاميرات في توثيق الأخبار والمعلومات، مؤكدًا على أن الصحفيين والاعلاميين بدأو في استخدام الإنترنت والعديد من الأدوات التكنولوجية من أجل تحسين حياتهم المهنية وتقديم الأخبار الصحيحة، مشيرًا الى أن أهم المتغيرات التي تواجه قطاع الصحافة والإعلام حاليًا وجود إعلام بديل يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة إضافة إلى كيفية التعامل السريع مع المعلومات والحدث بحرفية وحيادية.

من جهته أشار د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الجلسة الأولى لهذه الورشة الى ان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا يرتبط بمستوى التعليم، وهذا يؤدي إلى زيادة خطورتها ، فضلا عن الزيادة المتتالية لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بجمهورية مصر العربية.

كما انتهت أولى جلسات هذه الورشة الى عدة توصيات تمثلت في مراعاة الجوانب الأخلاقية والمهنية في التعامل الإعلامي، إضافة الى الحفاظ على هوية الأطفال اسما وصورة في جميع الأحوال، فضلا عن ضرورة الحفاظ على حق الانسان إعلاميا في أن يحاكم محاكمة عادلة، وكذا عدم جواز نقل وسائل الاعلام ما يتم تناوله عن مواقع التواصل الاجتماعي صوتا وصورة بشكل يتجاوز القواعد المهنية .

وأوضح التقرير أن هذه الورشة تهدُف الى بناء قدرات الصحفيين والإعلاميين لتمكينهم من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات عملهم، فضلًا عن الانفتاح على دول العالم الإسلامي للتعرف على الثقافة والحضارة الإسلامية.

وأشار التقرير الى أن محاور هذه الورشة تتمثل في الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الصحيحة، إضافة إلى إستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعرفة الأخبار المكذوبة والشائعات، فضلًا عن أخلاقيات العمل الصحفي المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذا استخدام التكنولوجيا الحديثة في الصحافة والاعلام لتسهيل الاتصال مع الشعوب وثقافاتهم، وتطوير المهارات التكنولوجية للصحفيين والإعلاميين لتحسين صورة الحضارة الإسلامية، وإنشاء قسم خاص يتعلق بتطوير واستقطاب التكنولوجيا الحديثة داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.

واستعرض التقرير أن النتائج المنشودة لهذه الورشة تتلخص في القدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة واكتساب مهارات جديدة للتعامل معها في مجال الاعلام، فضلًا عن المرونة في استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة إيجابية، إضافة الى مواكبة الصحفيين والإعلاميين بدول العالم الإسلامي لأحدث التطورات العالمية في مجال عملهم، وكذا تطوير قدرات الصحفيين والإعلاميين بالعالم الإسلامي لمخاطبة العالم بأحدث الوسائل والتعريف بالثقافة والحضارة الإسلامية.

جدير بالذكر أن أعمال هذه الورشة يحاضر فيها ثلاثة خبراء وهم: د. عادل عبدالغفار أستاذ الاعلام والرأي العام بكلية الاعلام جامعة القاهرة والمستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، و د. رضا عبدالواجد أمين عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، و د. إبراهيم فتحي معوض عميد كلية هندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة.