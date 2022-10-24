تكلفة الواحدة 393 جنيها.. نجاح 10 عمليات قلب مفتوح بمستشفى طيبة فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح 10 عمليات للقلب المفتوح بمستشفى طيبة التخصصى، التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بصعيد مصر.





وأشارت الهيئة -فى بيان اليوم الاثنين- إلى استمرار نجاحات جراحة القلب المفتوح وجراحات القلب والصدر بمستشفى طيبة التخصصى بالأقصر، لافتة إلى أن المستشفى حاصل على درجة الاعتماد القومى GAHAR2021 المعترف به دوليا من منظمة الإسكوا العالمية، بما يضمن مطابقة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بها لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وقالت إنه تنوعت الـ10 عمليات للقلب المفتوح التى جرى إجراؤها بمستشفى طيبة التخصصى بالأقصر، ما بين 7 عمليات زراعة شرايين تاجية للقلب (CABG)، و3 عنليات تغيير واستبدال للصمام الميترالى (MVR).

وتابعت أنه شارك فى إجراء العمليات نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين فى جراحات القلب والصدر، تضم كلا من د. محمد عبدالقادر، استشارى جراحة القلب واللصدر بمعهد ناصر، د. حاتم محمد، مدرس واستشارى جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة الأزهر، د. عبدالله سامى،،مدرس واستشارى جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة الأزهر، ونخبة من أخصائيين جراحة القلب والصدر تضم "د. أحمد محمد، د. مصطفى السيد، د. محمد عبدالحميد، د. محمود زيدان"، ود. أمانى الشامى، أخصائى الإرواء القلبى، وبمشاركة متميزة من استشاريى التخدير والرعاية المركزة، وبمعاونة فريقى تمريض العمليات والرعايات المركزة بمستشفى طيبة التخصصى بالأقصر.

ولفتت الهيئة، إلى أن تكلفة العملية الواحدة تتخطى 200 ألف جنيه، بينما لم يتكلف المريض سوى 393 جنيه فقط قيمة النسبة المقررة للمساهمة فى العملية، وذلك تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بالأقصر، الذى يضمن تميز الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المنتفعين بخدمات المنظومة دون عبء، وبجودة عالمية.

ونوهت بأنه يمكن الكشف والمتابعة بعيادة جراحة القلب والصدر بمستشفى طيبة التخصصى بالأقصر، لمنتفعى التأمين الصحى الشامل عن طريق جواب الإحالة من الوحدة أو مركز طب الأسرة التابع لها، والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.