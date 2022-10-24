مستشار الرئيس: زراعة الرئة مكلفة جدا ولكنها تحمل أبعادا كثيرة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، إن زراعة الرئة تجرى بطريقتين إما عن طريق شخص متوف أو حى، وفى مصر ستجرى زراعة الرئة من اثنين أحياء، وندرس حاليا زراعتها من شخص متوف.





وأضاف -فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين- أن عملية زراعة الرئة مكلفة جدا، وهناك مشاركة من مؤسسات عدة، لافتا إلى أن مصر مرت بمراحل كثيرة فى عملية زراعة الأعضاء، ولكن القضية تحمل أبعادا كثيرة، وهناك دعما كبيرا من جانب الرئيس.

وأشار إلى أن الموضوع له أبعاد اجتماعية ودينية وسياسية، والقانون صدر بالفعل بعد دراسة استمرت لسنوات، واستكمل جوانبه كافة.

وتابع أن العالم أجمع يأخذ الأعضاء من حالات متوفية، ويوجد لدينا مراكز متطورة فى زراعة الكلى، ومنها مركز المنصورة، وغيرها.

ونوه بأن الأولوية فى حالات زراعة الكلى أخذ العضو من الأقربين، ومصر تمتلك الخبرة البشرية والإمكانيات فى مجالات زراعة الرئة والأعضاء، والدولة تدعم ذلك.

وتابع أنه سيجرى البدء فى زراعة الرئة، بكلية طب عين شمس، بدعم من الدولة وبعض الجهات، وتوجد الكثير من الأمراض الخاصة بالجهاز التنفسى، مثل التليف الرئوى، الذى يحتاج إلى زراعة رئة، ولدينا عيادة متخصصة حاليا فى استقبال حالات زراعة الرئة، تعمل على دراسة الحالات وبحثها.