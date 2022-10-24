عقيل: العفو عن العليمى استكمال لجهود الإصلاح.. ومصر دولة ديمقراطية

وقال عقيل، فى تصريحات خاصة لـ«دوت الخليج»، إن لجنة الحوار الوطنى ولجنة العفو الرئاسى، كلها شواهد لأن مصر تتغير وتعيش بناء الجمهورية الجديدة، معتبرًا أن ذلك استكمال لإجراءات إصلاحية موجودة وسيتبعها إجراءات أخرى.
وأضاف: "كلنا لدينا ثقة وأمل وقناعة بأن الإرادة السياسية لدى الرئيس والحكومة بفكرة الحوار مع كل الأطياف ومع كل الجهات، هى المستقبل الحقيقى للدولة المصرية، وهو ما سيؤدى إلى الحوار الوطنى، ويؤدى بالتالى إلى الإصلاح".
وتابع رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان: "مش عيب إنه يكون عندك وجهة نظر تانية مختلفة، ولكن فى النهاية هى دولة يحكمها الأغلبية، ومهم أن الديمقراطية الحقيقية هى حكم الأغلبية ومشاركة الأقلية"، مضيفًا: "حتى زمان كانوا بيقولوا مراعاة حقوق الأقليات".
وأوضح أيمن عقيل، أنه "فكرة انك تشرك الجميع فى إدارة الأمور العامة للدولة، وانك تسعى لسماع الجميع ومشاركتهم للتحسين والاصلاح، فهذا أمر ممتاز، وهو ما تحتاج إليه مصر"، مشددًا على أن "توجهات الرئيس السيسى والحكومة هى للإصلاح والتحسين ومواجهة كل التحديات والصعوبات.. كلنا كشعب واحد".
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