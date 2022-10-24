عقيل: العفو عن العليمى استكمال لجهود الإصلاح.. ومصر دولة ديمقراطية

جدة - نرمين السيد - أكد الحقوقى أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن قرار العفو الرئاسى عن زياد العليمى، اليوم الإثنين، يأتى استكمالاً لجهود كثيرة تُبذل فى مصر منذ 2019 لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والحريات والديمقراطية، لافتًا إلى أن تلك الجهود بدأت بالقانون 149 لسنة 2019 الخاص بالعمل الأهلى، وأعقبه إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل عليها فى وزارة الخارجية.





وقال عقيل، فى تصريحات خاصة لـ«دوت الخليج»، إن لجنة الحوار الوطنى ولجنة العفو الرئاسى، كلها شواهد لأن مصر تتغير وتعيش بناء الجمهورية الجديدة، معتبرًا أن ذلك استكمال لإجراءات إصلاحية موجودة وسيتبعها إجراءات أخرى.

وأضاف: "كلنا لدينا ثقة وأمل وقناعة بأن الإرادة السياسية لدى الرئيس والحكومة بفكرة الحوار مع كل الأطياف ومع كل الجهات، هى المستقبل الحقيقى للدولة المصرية، وهو ما سيؤدى إلى الحوار الوطنى، ويؤدى بالتالى إلى الإصلاح".

وتابع رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان: "مش عيب إنه يكون عندك وجهة نظر تانية مختلفة، ولكن فى النهاية هى دولة يحكمها الأغلبية، ومهم أن الديمقراطية الحقيقية هى حكم الأغلبية ومشاركة الأقلية"، مضيفًا: "حتى زمان كانوا بيقولوا مراعاة حقوق الأقليات".

وأوضح أيمن عقيل، أنه "فكرة انك تشرك الجميع فى إدارة الأمور العامة للدولة، وانك تسعى لسماع الجميع ومشاركتهم للتحسين والاصلاح، فهذا أمر ممتاز، وهو ما تحتاج إليه مصر"، مشددًا على أن "توجهات الرئيس السيسى والحكومة هى للإصلاح والتحسين ومواجهة كل التحديات والصعوبات.. كلنا كشعب واحد".