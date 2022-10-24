إزالة 104 حالات تعد على الأراضى أملاك الدولة بأطفيح والبدرشين فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة بمراكز ومدن أطفيح والعياط والبدرشين لاسترداد الأراضى المتعدى عليها وذلك ضمن الموجه 20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.





وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة ان الحملات ساهمت فى استرداد 7 الاف م2 اراضى املاك دوله متعدى عليها بمراكز اطفيح والبدرشين والعياط خلال حملات تم تنفيذها على مدار الأسبوع.

وأشار محافظ الجيزة ان الحملات تضمنت إزالة 88 حاله تعدى على الأراضى املاك الدولة بقرى (أبو رجوان، المرازيق، زاوية دهشور، ميت رهينة، سقارة) وإسترداد مساحة 3709 م2 مع تسليم الاراضى لجهات الولاية

ولفت محافظ الجيزة إلى أن مركز ومدينة أطفيح أزال 16 حاله تعد على أملاك الدولة بقرى الصالحية ومنية الرقة والحلف الشرقى ومنيل سلطان واسترداد إجمالى مساحة 3225 م2 فى اطار حملات تحقيق الانضباط وردع المخالفين التى تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفى نفس الإطار، تابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة العياط فى إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء حوائط بالبلوك الابيض خارج الحيز العمرانى على مساحات 100، 175 م فى نطاق الوحدات المحلية بالبليدة والمتانيا.



وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددا والتعامل الفورى حيال اى مخالفات مشيرا أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبه الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.