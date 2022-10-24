الضوينى: الأزهر جاء لمصر ليحمل أمانة الدعوة ويبلغ رسالة الدين بمنهج رصين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف: إن مشاركة الأزهر الشريف فى الاجتماع السنوى للهيئة التأسيسية للمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة؛ تأتى تمشيا مع دور الأزهر الشريف ورسالة مصر السامية التى لا تدخر جهدا فى مساندة الضعفاء والمحتاجين فى كل شبر من أرجاء المعمورة، ولم لا ومصر مهد الرسالات والحضارات؟ فتحت أبوابها وما زالت مفتوحة لكل من يحتاج يد العون والمساعدة.





ولفت إلى أن الأزهر يحمل أمانة الدعوة، ويبلغ رسالة الإسلام على وجهها الأتم، بمنهج علمى رصين، يصون الدنيا ومن فيها وما فيها.

وأشار الدكتور الضوينى، خلال كلمته بالاجتماع السنوى للهيئة التأسيسية للمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة بدولة الكويت، إلى الأهداف المستنيرة التى من أجلها أنشئ المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة، للارتقاء بالعمل الإسلامى وأنشطته المتنوعة؛ ليكون على مستوى رسالة الإسلام الحضارية فى تأكيد وحدة الأسرة البشرية، وتحقيق التعارف بين الناس، وتفعيل القيم الإيمانية الربانية لضمان كرامة الإنسان وتحقيق الأمن والعدل فى الأرض وفق إرادة الله.

وأكد إن إغاثة الملهوف والمظلوم وتقديم العون لكل من يحتاج إليه بغض النظر عن الدين والجنس واللون؛ من أعظم الواجبات التى أوجبها الله على خلقه لخلقه، وهو سلوك إسلامى أصيل، وخلق رفيع تقتضيه حقوق الأخوة الإيمانية، يؤكده التكافل الإنسانى الشامل الذى نادى به الإسلام، وتفرضه الأخلاق الراقية التى عرفناها فى شخص سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، الذى جاء رحمة للعالمين.

وأوضح فضيلته أن الإغاثة الإنسانية تتأكد الحاجة إليها فى واقعنا المعاصر؛ لما يشهده هذا الواقع المؤلم من حروب غير مبررة، ومجاعات مدمرة، وغير ذلك من كوارث وأوبئة، مبينا أن هناك مؤسسات إغاثية تنحرف عن أهدافها السامية فى التخفيف من آثار الظروف غير الاعتيادية التى يمر بها الناس، ويكون لها أهداف أخرى دينية أو سياسية أو حزبية تعمق من آثار هذه الظروف بدل التخفيف منها.

وشدد على أن ذلك يحتم علينا جميعا أن ننهض برسالة الإغاثة الإنسانية ونعيد إليها دورها الحقيقى الذى قامت من أجله، لآفتا إلى أن أكثر الناس حاجة لإغاثة عاجلة هم هؤلاء المتضررون من آثار النظام العالمى الجديد، الذى يراد له أن تسود فيه نظرية «صدام الحضارات»، فى مغالطة مكشوفة يأباها دين الله، وترفضها عقول الحكماء، والذى كان من تبعاتها التحيز الواضح ضد قضايا بعض الشعوب وخاصة المجتمعات المسلمة.

وأكد وكيل الأزهر، أن الأزهر مستعد للتنسيق والتعاون مع كافة المنظمات الإسلامية التى تتفق مع المنهج الوسطى؛ لمواجهة ما تتعرض له الأمة الإسلامية من تحديات معاصرة من أجل تكامل الجهود ووضع الأولويات بحسب ما تفرضه تلك التحديات، موضحا أن الإسلام أسس لهذا التكافل الذى يشمل الإنسانية كلها، يمسح عنهم دمعة الألم التى آلمتهم، ويمنحهم الأمن بعد فقده، ويمدهم بلقمة العيش التى تقيم صلبهم، ويعطيهم الخير الذى يؤمله الإنسان من أخيه الإنسان، مطالبا بضرورة أن يخرج من هذا الاجتماع بورقة عمل إغاثية، تسمى:«الرحمة المهداة»، تؤسس لميثاق عملى يقرأ الواقع بإنصاف، ويعمل على علاج ما فيه ببرامج حقيقية بعيدا عن أى أهداف لا تتفق مع رسالة الإسلام، وتنقل صورة الصحيحة، وترد ردا عمليا على من يتهمون الإسلام ظلما وزورا.