عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى يهنئ زياد العليمى بعد قرار العفو الرئاسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - هنأ عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى الأمين العام لحزب المحافظين، طلعت خليل، زياد العليمى، بعد القرار بالعفو الرئاسي عنه، والذى صدر منذ قليل، حيث كتب خليل عبر فيس بوك، "ألف مليون مبروك الإفراج عن زياد العليمى"

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2022 ، بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي.

ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.