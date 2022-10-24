أحمد ماهر: شكرا للعفو الرئاسي عن زياد العليمى ومجهود شباب التنسيقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - علق الناشط أحمد ماهر ومؤسس حركة 6 ابريل، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن زياد العليمى، وقال عبر حسابه على فيس بوك، "خبر العفو الرئاسي عن الصديق زياد العليمي من أعظم الأخبار الفترة الأخيرة، بادرة عظيمة بصراحة، وشكرا لكل من سعى في هذا القرار، وخالص الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لهذا المجهود، وشكرا لكل المجهودات عن التخفيف عن الأسر المصرية ورأب الصدع، وننتظر المزيد من المساعي الإيجابية"

يذكر أن النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2022 ، بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي، ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.