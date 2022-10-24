ماذا قال رئيس الوزراء عن فرض رسوم جديدة بالمصالح الحكومية؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، إن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بعدم حق أي جهة في الدولة بفرض رسوم جديدة إلا بالرجوع لمجلس الوزراء.

وأوضح أن الدولة المصرية من المفترض أن تنمو كل عام أضعافا مضاعفة، ولكن تحدى الزيادة السكانية قائلا" لولا هذه الزيادة السكانية لما كنا بحاجة لاستثمارات جديدة، ولكن مع هذه الزيادة فى عدد سكانها التى تصل كل عام لما يزيد عن 2.5 مليون نسمة".

وتابع أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها وضع إطار تنظيمى واضح ومحدد، لينظم العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية فى الدولة والقطاع الخاص.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن من ضمن آليات وثيقة الدولة أن تحتفظ الأخيرة بملكية الأصل، ولكن الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشروعات تحتاج إلى التوسع وزيادة رأس المال فيدخل القطاع الخاص ويقوم بعمل زيادة في رأس المال.