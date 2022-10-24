السكة الحديد : عودة امتداد مسير بعض القطارات بخط أبو قير من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - تزامناً مع الانتهاء من تطوير منظومة الاشارات لبرج الاسكندرية ورفع عوامل السلامة والأمان وفى ضوء توجيهات معالى الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل وحرصاً من الهيئة القومية لسكك حديد مصر على راحة الجمهور فقد تقرر اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 24 / 10 / 2022 عودة امتداد مسير بعض القطارات على خط أبو قير لمحطة الاسكندرية بدلاً من سيدى جابر وبيانها كالاتى:

- يتم امتداد مسير القطارات أرقام [ 4007 ، 4017 ، 4053 ، 4059 ، 4089 ، 4093 ] إلى محطة الاسكندرية بدلاً من سيدى جابر طبقاً للجدول المرفق .

- يتم قيام القطارات أرقام [ 4016 ، 4026 ، 4062 ، 4068 ، 4098 ، 4102] من محطة الاسكندرية بدلاً من محطة سيدى جابر طبقاً للجدول المرفق .

- على أن يتم استمرار وصول وقيام باقى قطارات خط أبو قير من محطة سيدى جابر .

والهيئة دائماً لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب .