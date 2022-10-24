سفير مصر لدى بغداد يسلم الرئيس العراقى دعوة رسمية لحضور قمة cop27

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - استقبل رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، الاثنين، في قصر السلام ببغداد، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق وليد محمد إسماعيل.

وخلال اللقاء، سلّم السفير المصري - بحسب بيان الرئاسة العراقية - رئيس جمهورية العراق رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في قمة قادة العالم التي ستعقد في شرم الشيخ في دورتها 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وفي رسالته، أكّد الرئيس السيسى أهمية تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض لتطبيق أهداف اتفاق باريس، مضيفاً أن تغير المناخ يعتبر التحدي الأصعب الذي يواجهه العالم حالياً، وهو ما يتطلب تكاتف جهود الدول جميعاً لتمكين الدول النامية من القيام بدورها في هذا المجال.

كما أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجهود العراق في ملف تغير المناخ، داعياً إلى التنسيق والعمل المشترك بين البلدين ودعم جهود مصر الهادفة إلى الوصول لنتائج شاملة وطموحة تصب في مصلحة دول المنطقة وشعوبها وتعزز المساعي العالمية لمواجهة تغير المناخ.

من جانبه أعرب الرئيس العراقى عن عميق شكره وامتنانه للدعوة، محملاً السفير المصري تحياته الخالصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى عمق العلاقات التأريخية مع جمهورية مصر العربية وأهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي البنّاء على مختلف الصعد تحقيقاً لتطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والرفاه.