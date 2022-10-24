بحضور ”المحافظ” :وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف بالشرقية ..ويُسلّم عقود عمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - -زيارة مرتقبة بعد 3 اسابيع للتأكد من استلام "الفرص"..والوزير يعلن رقم هاتفه الخاص للشباب في الملتقى للتواصل معه مباشرة.

-داعمون للدور الإيجابي للمستثمرين في العملية الإنتاجية...ونطالبهم بتطبيق الحد الادني للأجور.

*المحافظ د. ممدوح غراب :"الملتقى "يعكس اهتمام الدولة بالشباب وسعيها لتوفير فرص عمل حقيقية.

افتتح وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ، صباح اليوم الإثنين ملتقى توظيف بمشاركة 59 شركة ، يوفر 5948 فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات بتخصصات مختلفة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والإستثمارى بمحافظة الشرقية ، وذلك بنادي بروسيا ،بمدينة العاشر من رمضان ..وقام "الوزير" و"المحافظ"،على هامش الملتقى، بتسليم 120 عقد عمل لذوي الإحتياجات الخاصة ، وفرتها مديرية القوى العاملة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

شارك في الملتقى : أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان ، وأشرف الدوكار رئيس الاتحاد المحلي لعمال الشرقية، واللواء صلاح عبد العزيز رئيس مجموعة النساجون الشرقيون ، ومحمود فريد خميس مدير نادي بروسيا ، وأحمد عبد الهادي مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية.

وخلال كلمته اكد الوزير حسن شحاتة اهتمام القيادة السياسية بملف التدريب والتشغيل،وتوعية الشباب ،والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص،وذلك في إطار توجهات الدولة نحو اقامة المشروعات القومية والمناطق الصناعية،وتوفير عمل لائق وحياة كريمة للمواطنين خاصة الشباب ،وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار الوزير إلى أنه منذ تولية حقيبة الوزارة حرص على تحقيق المصداقية والشفافية في عرض الوظائف وفرص العمل الحقيقية ،ومن هنا كانت تكليفاته لمديري المديريات في كافة المحافظات بمتابعة استلام الشباب لفرص للعمل والتحقق من مصداقية العقود..ووجه الوزير في كلمته الشكر والتقدير الى كل مستثمر او صاحب عمل يوفر فرص عمل وبيئة لائقة ، تسهم في زيادة الانتاج والاستقرار في ظل "الجمهورية الجديدة".

كما أكد الوزير أن الوزارة داعمة لأصحاب الأعمال وتحرص على تقديم كافة التسهيلات لهم، مع تقديم كافة الرعاية والحفاظ على حقوق العمال،داعيا أًصحاب الأعمال بالالتزام بالحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن العامل هو أساس وعصب الانتاج .

ودعا " الوزير " الشباب الراغب في تَعلُم مهن يحتاجها سوق العمل،التوجه إلى مديريات القوى العاملة في المحافظات للإستفادة من دورات مراكز التدريب المهني والوحدات المتنقلة والثابتة التابعة للوزارة.

ووجه الوزير مديرية القوى العاملة بالشرقية بأهمية التأكد من شغل الفرص المتاحة بالملتقى والتأكد من مصداقية تلك الفرص ، وأنه سيقوم بزيارة بعد ثلاثة أسابيع من الأن لمتابعة ما تم شغله من تلك الوظائف، معلناً عن رقم الهاتف الشخصي له للحضور من عمال وراغبي العمل لتلقي أي شكوى للعمل على حلها .

و هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في بداية كلمته وزير القوى العاملة بتولي حقيبة الوزارة متمنياً له المزيد من النجاح والعمل الدوؤب، مؤكدا على دور الوزارة مع الجهات المختصة في ملف التشغيل والتدريب، وأضاف أن الملتقى يعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب وسعيها لتوفير وفير فرص عمل حقيقية ،آملا في ملتقيات جديدة تحت رعاية الوزارة في خدمة الشباب والعملية الإنتاجية.

من جانبه أوضح أحمد عبدالهادي مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية أن الملتقى يأتي في اطار منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها وزارة القوى العاملة وتنفذها مديرياتها على مستوى الجمهورية تفعيلا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحا أن المديرية وفرت خلال العام الجاري ٣٩ الف و ٥١٨ فرصة عمل لراغبي العمل،وبلغ عدد المعينين منها ٣٥ الف و٤٢٤ ،منهم ٣٥٧٢ من ذوي الهمم، موجها الشكر والتقدير للسيد الوزير والمحافظ على دورهم في رعاية الملتقى ودعمهم للمديرية لتقديم افضل الخدمات لأبناء المحافظة..

واكد اشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان على أهمية هذا الملتقى في توفير فرص عمل حقيقية ،مؤكدا على أن حالة الحوار الاجتماعي بين كافة الأطراف بالمحافظة وخاصة بمدينة العاشر من رمضان من أصحاب أعمال وعمال برعاية الجهات الممثلة للدولة على رأسها وزارة القوى العاملة ،ومديرياتها ،وكذلك المحافظة أسفرت عن حالة من الاستقرار وزيادة الإنتاج في تلك المدينة الصناعية الكبيرة.

ورحب ايمن رضا الامين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، بالوزير والمحافظ موجها الشكر والتقدير لهما على رعاية الملتقى على أرض مدينة العاشر أكبر قلعة صناعية في الشرق الأوسط ، داعيا الشباب الراغب في العمل استغلال تلك الفرصة والدخول لسوق العمل وتطوير مهاراته، لاستكمال مسيرة حياتهم..