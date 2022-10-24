وزيرة التضامن تفتتح مؤسسة الأحداث فى المرج

جدة - نرمين السيد - وتفقدت الوزيرة، أروقة المؤسسة التى أقيمت على مساحة 4500 متر مربع، وتضم مبنى للأبناء مقام على مساحة ألف متر مربع وملاعب رياضية، وتقدم المؤسسة الإعاشة والرعاية الذاتية، وتنمية المهارات الأكاديمية، وحماية ذوى الإعاقة ومناصرتهم، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والذهنية والبدنية، فضلا عن التدريب والتأهيل المهنى والرعاية الصحية وتنمية المهارات والتخاطب وتعديل السلوك، وتوفير الرعاية اللاحقة.

وشهدت الوزيرة والحضور، احتفالية فنية لأبناء مؤسسات الرعاية التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بمناسبة احتفالات الدولة بالذكرى الـ49 لنصر أكتوبر العظيم.

وقالت الوزيرة إن تدشين مؤسسة الأحداث بالمرج بالتعاون مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع توفر إقامة لـ60 طفلا.

وأضافت أن الوزارة هدفها خدمة الإنسان والتنمية، خاصة الإنسان المعرض للمخاطر، وتعمل على دمج بناتنا وأولادنا فى المجتمع بعد تمكينهم.

وأشارت إلى أن الوزارة هدفها خدمة الإنسان، والتنمية الحقيقية هى التى تنطلق من الإنسان وتنتهى بالإنسان، ولا يتحقق ذلك إلا باستثمار كافة الطاقات والإمكانات البشرية بما فى ذلك كافة الفئات لتمكين ودمج مواطنين اختصنا الله لخدمتهم، ولإيجاد مجتمع متماسك ومنتج، ولدفع عجلة التنمية على ألا نترك أحدا خلف الركب.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعى، تشرف برسالة راقية سامية، والتى تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة لفئات مستحقة، والتى تدعم بدورها تنشئتهم السليمة، وتنمى قدراتهم لأقصى حد، وتعزز سلوكياتهم الإيجابية، وتدفع بدمجهم قدر المستطاع فى المجتمع، وتساهم فى الاستثمار فى الأجيال القادمة، والوصول إلى الجمهورية الجديدة التى فى القلب منها بالاهتمام بالإنسان.

وأفادت بأن مشكلة الأحداث تعد من أخطر المشاكل التى فرضت نفسها على المجتمع منذ عقود طويلة، وتهدد أمنه، كما أنها تعكس هدرا مجتمعيا لفئة ليست بالقليلة من الأطفال والشباب؛ ويعيد الهدر إنتاج ذاته.

وذكرت أن الدولة تشهد فى الوقت الحالى إصلاحا كبيرا فى منظومة الرعاية الاجتماعية، والتزمت الدولة بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل بدءا من توثيق مصر للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ومرورا بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، كما نسترشد بتوجيهات رئيس الجمهورية الذى أولى لمختلف الفئات أولوية كبيرة على مسار حقوق المواطنة والحياة الكريمة، والذى انعكس فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021.

ونوهت بأن المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع صرح عظيم تهدف إلى تنمية المجتمعات المحلية، والارتقاء بمستوى معيشة الأسر المصرية اجتماعيا واقتصاديا، باعتبارها نواة المجتمع إلى جانب تقديم الرعاية والخدمات المتكاملة للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال برامج متخصصة ومتطورة تمكنهم من الدمج فى المجتمع، ورعاية الابناء المتسربين من التعليم، وتوفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر للحد من البطالة بين فئات المجتمع المهمشة ومحدودى الدخل والشباب والمرأة المعيلة.

وأبدت القباج تقديرها لدور المجتمع المدنى أحد أضلاع مثلث التنمية وشريك الدولة فى تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، خاصة أن الأشخاص ذوى الإعاقة لديهم حقوق فى التعليم والصحة والعمل فهم قادرون باختلاف، مشيدة كذلك بدور القطاع الخاص الذى يساهم فى توظيف الأشخاص من ذوى الإعاقة فى خطوط الانتاج والخدمات المختلفة والذين تفوقوا فى قدراتهم على أشخاص من غير ذوى الإعاقة.