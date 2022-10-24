قوات الدفاع الشعبى توقع بروتوكولى تعاون مع وزارتى التعليم والهجرة (صور)

جدة - نرمين السيد - وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بروتوكولى تعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بهدف تطبيق التأسيس العسكرى لـ(100) مدرسة من مدارس التعليم الفنى بدءاً من العام الدرسى 2022 / 2023، بالإضافة إلى تأهيل شباب المصريين بالخارج وإعداد كوادر قادرة على ممارسة القيادة فى شتى المجالات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتطور التكنولوجى.





بدأت الفاعليات بكلمة اللواء أح عماد أحمد زكى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدا الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتوعية الشباب بكل القضايا المجتمعية لتعزيز الانتماء والولاء للوطن بالداخل والخارج ، مشيداً بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التى تعتمد على أحدث النظم العلمية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصرين بالخارج وكل الجهات المعنية بالدولة.



وأعرب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن سعادته البالغة بتوقيع البروتوكول مع القوات المسلحة لما تمتلكه من قدرات وإمكانيات علمية متميزة، متطلعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون المثمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمصر.

وأشادت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بجهود القوات المسلحة المستمرة وحرصها على تنظيم الفاعليات المتميزة التى من شأنها تدريب وتأهيل شباب مصر بالخارج والعمل على غرس روح الولاء والانتماء وتعزيز أواصر التواصل بينهم وبين وطنهم.



يأتى ذلك انطلاقا من دور القوات المسلحة الوطنى فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية ونشر الوعى المجتمعى بالتعاون مع كافة وزارات الدولة المختلفة، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد أجيال من الشباب قادرة على المشاركة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وتنمية روح الولاء والإنتماء لدى الشباب داخل وخارج الجمهورية.