وزير القوى العاملة يسلم 120 عقد عمل لذوى الهمم فى ملتقى توظيف بالشرقية

جدة - نرمين السيد - وسلم الوزير والمحافظ، -على هامش الملتقى- 120 عقد عمل لذوى الهمم، وفرتها مديرية القوى العاملة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

وشارك فى الملتقى، أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، وأشرف الدوكار، رئيس الاتحاد المحلى لعمال الشرقية، واللواء صلاح عبد العزيز، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، ومحمود فريد خميس، مدير نادى بروسيا، وأحمد عبد الهادى، مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية.

وخلال كلمته، شدد الوزير، على اهتمام القيادة السياسية بملف التدريب والتشغيل، وتوعية الشباب، والخريجين الجدد بالعمل فى القطاع الخاص، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو إقامة المشروعات القومية والمناطق الصناعية، وتوفير عمل لائق وحياة كريمة للمواطنين خاصة الشباب، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار الوزير إلى أنه منذ تولية حقيبة الوزارة حرص على تحقيق المصداقية والشفافية فى عرض الوظائف وفرص العمل الحقيقية، ومن هنا كانت تكليفاته لمديرى المديريات فى كافة المحافظات بمتابعة استلام الشباب لفرص للعمل والتحقق من مصداقية العقود.

ووجه الوزير فى كلمته الشكر والتقدير إلى كل مستثمر أو صاحب عمل يوفر فرص عمل وبيئة لائقة، تسهم فى زيادة الإنتاج والاستقرار فى ظل الجمهورية الجديدة.

ونوه الوزير بأن الوزارة داعمة لأصحاب الأعمال وتحرص على تقديم كافة التسهيلات لهم، مع تقديم كافة الرعاية والحفاظ على حقوق العمال،داعيا أصحاب الأعمال بالالتزام بالحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن العامل هو أساس وعصب الانتاج.

ودعا الوزير، الشباب الراغب فى تعلم مهن يحتاجها سوق العمل، التوجه إلى مديريات القوى العاملة فى المحافظات للاستفادة من دورات مراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة والثابتة التابعة للوزارة.

ووجه الوزير مديرية القوى العاملة بالشرقية، بأهمية التأكد من شغل الفرص المتاحة بالملتقى والتأكد من مصداقية تلك الفرص، وأنه سيقوم بزيارة بعد 3 أسابيع من الأن لمتابعة ما تم شغله من تلك الوظائف، معلنا عن رقم الهاتف الشخصى له للحضور من عمال وراغبى العمل لتلقى أى شكوى للعمل على حلها.

وبدوره هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية فى بداية كلمته وزير القوى العاملة، بتولى حقيبة الوزارة متمنيا له المزيد من النجاح والعمل الدوؤب، مؤكدا دور الوزارة مع الجهات المختصة فى ملف التشغيل والتدريب.

وذكر أن الملتقى يعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب وسعيها لتوفير وفير فرص عمل حقيقية،آملا فى ملتقيات جديدة تحت رعاية الوزارة فى خدمة الشباب والعملية الإنتاجية.

من ناحيته أوضح أحمد عبدالهادى، مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، أن الملتقى يأتى فى اطار منظومة الخدمات المتكاملة التى تقدمها وزارة القوى العاملة وتنفذها مديرياتها على مستوى الجمهورية تفعيلا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ولفت إلى أن المديرية وفرت خلال العام الجارى 39 ألفا و518 فرصة عمل لراغبى العمل، وبلغ عدد المعينين منها 35 ألفا و424، منهم 3572 من ذوى الهمم، موجها الشكر والتقدير للوزير والمحافظ على دورهما فى رعاية الملتقى ودعمهم للمديرية لتقديم افضل الخدمات لأبناء المحافظة.