حسام مؤنس بعد العفو عن زياد العليمى: الشكر لكل من بذل جهدا لصدور القرار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - أعرب الكاتب الصحفي حسام مؤنس عن سعادته بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن زياد العليمي، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي.

وعلق مؤنس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "الحمد لله، مبروك للصديق والرفيق زياد العليمى ولأمه البطلة الأستاذة إكرام وابنه نديم وأخوه بسام وأسرته وكل أحبابه وأصدقائه، والشكر لكل من بذل جهدا لصدور قرار اليوم. يا رب عقبال كل سجناء الرأي"