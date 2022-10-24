حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسي بعد قرار العفو عن زياد العليمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - توجه السياسى حمدين صباحى، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قرار العفو الرئاسي عن زياد العليمى، حيث قال عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله.. الإفراج عن زياد العليمي.. شكرا لرئيس الجمهورية على قراره الرئاسي بالعفو".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهورييا رقم 510 لسنة 2022 ، بالعفو عن زياد العليمي، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي.

ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.