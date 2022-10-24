لجنة العفو تشكر الرئيس السيسى بعد الإفراج عن زياد العليمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - توجهت لجنة العفو الرئاسي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لقراره بالعفو الرئاسي عن زياد العليمي.

وقالت اللجنة: "سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي: وعدتم بالعفو عن زميلنا زياد العليمي فاوفيتم كعادتكم،شكرًا لسيادتكم وننتظر منكم الكثير من قرارات العفو الرئاسي لنثبت للجميع ان مصر وطن يتسع للجميع".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يُصدر القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.