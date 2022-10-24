رئيس لجنة الاستثمار بالنواب الأردنى: مصر لديها بيئة استثمارية خصبة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني خير عبدالله عياد أبو صعيليك، أن مصر لديها بيئة استثمارية خصبة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، معربًا عن تطلع الأردن لمزيد من التعاون المشترك في قطاع الاستثمارات.

وقال أبو صعيليك، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالأردن، إن مصر والأردن شريكان كبيران في تحقيق هدف جذب الاستثمارات، مشددا على أهمية التعاون والتنسيق بشأن الاستثمارات التي تعود بالفائدة على القاهرة وعمان والمنطقة بأسرها.

وأضاف أن مصر تقوم بخطوات إصلاحية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، فيما يخص القطاع المالي وتجري مباحثات جادة ومثمرة مع الجهات الدولية الكبرى بهدف المزيد من الاستقرار في السياسة المالية، معربًا عن أمنياته بالتوفيق لمصر قيادة وحكومة وشعبًا فيما يعود بالنفع على الجميع.

وأشار إلى أنه أتيح له فرصة الاطلاع على جزء من الإنجازات المصرية في الجانب الاستثماري سواء في البنية التحتية، أو في المشاريع الاستراتيجية الزراعية التي تقوم بها الدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في كافة القطاعات.

ودعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الأردني إلى تحقيق المزيد من التكامل المشترك بين الأردن ومصر، مضيفًا أنه كعضو في لجنة الصداقة الأردنية المصرية يدعم كافة الجهود التي تصب في مصلحة البلدين في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

وأشاد بالتعديلات التي تجريها مصر دائمًا على قانون الاستثمار باعتبارها تمتلك تشريعات تاريخية ومتميزة في قطاعات الاستثمار والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الأردن يتطلع إلى الاستفادة والتعاون بشأن التشريعات الاستثمارية والاقتصادية مع مصر.

ونوه بأن الأردن لديه حاليا قانون جديد للاستثمار فيما يخص البيئة الاستثمارية سيخرج إلى النور قريبًا، موضحًا أن قانون الاستثمار الأردني الجديد يتشابه بقانون الاستثمار المصري.

وشدد أبو صعيليك على ضرورة وجود مواءمة بين التشريعات في الأردن ومصر بهدف إزالة أي معوقات، فيما يخص التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين واللذين يسعيان دائما وأبدا، إلى تحقيق التكامل والتعاون المشترك فيما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين.

كما أشاد بروح التعاون المثمر بين الجهات الحكومية المصرية والأردنية والذي يعد نموذجًا للعلاقات العربية العربية، بحكم العمق الاستراتيجي للأردن في مصر وكذلك لمصر في الأردن، مؤكدا أن العلاقات بين القاهرة وعمان متجذرة وتاريخية على كافة المستويات وهو ما يؤكده دائما وأبدا الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني.

وتابع أن مصر والأردن مرتبطان باتفاقية التجارة الحرة العربية، وتوجد استثمارات مصرية في الأردن بالإضافة إلى مستثمرين أردنيين في مصر، مما يعمق هذا التعاون والتنسيق ويؤكد عمق العلاقات، مؤكدًا أن مصر لديها عمق اقتصادي مهم للأردن والسوق المصري واعد ولديه إمكانيات كبيرة يمكن الاستفادة منها.

وحول التعاون المصري الأردني العراقي في كافة المجالات، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني أهمية المحور الثلاثي القاهرة - عمان - بغداد، مشيدًا بوجود تنسيق عالي المستوى وغير مسبوق بين الدول الثلاث.

ورأى أنه من الضروري تحقيق التكامل الإقليمي بعد جائحة كورونا وتجاه العالم الآن إلى التكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شريك أقرب إلى الأردن من مصر وخاصة في ظل ما تعاني المنطقة من عدم استقرار أمني وغيره من التحديات.

وبشأن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، أعرب أبو صعيليك، عن شعوره بالفخر لعقد قمة عالمية دولية كمؤتمر المناخ في دولة عربية وخاصة مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى للأردن وللدول العربية.

وكشف عن أن الأردن مشارك بقوة في مؤتمر المناخ وسيقدم ورقة عمل أردنية في إطار الاستعدادات العربية العربية بالتعاون مع مصر للمشاركة في هذا الحدث العالمي الهام لمواجهة التحديات المناخية التي أصبحت عدوا للجميع.

وأوضح أن الأردن لدية إمكانية لتطوير الصناعات القائمة على تقليل الانبعاثات الحرارية والحد من الانبعاثات التي تؤثر على المناخ، مشيرا إلى أن المنطقة العربية عانت خلال الفترة الأخيرة من الأحداث والكوارث المناخية .

وطالب بتعزيز الصناعات القائمة على الحد من الانبعاثات، مؤكدا أن قمة المناخ فرصة هامة جدا لتبادل الآراء بين قادة الدول وبين كافة الجهات الاستثمارية.