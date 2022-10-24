قوات الدفاع الشعبى والعسكرى توقع بروتوكولى تعاون مع وزارة التربية والتعليم ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد أجيال من الشباب قادرة على المشاركة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وتنمية روح الولاء والإنتماء لدى الشباب داخل وخارج الجمهورية ، وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بروتوكولى تعاون مع كلاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، بهدف تطبيق التأسيس العسكرى لعدد (100) مدرسة من مدارس التعليم الفنى بدءاً من العام الدرسى 2022 / 2023 ، بالإضافة إلى تأهيل شباب المصريين بالخارج وإعداد كوادر قادرة على ممارسة القيادة فى شتى المجالات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتطور التكنولوجى .

بدأت الفاعليات بكلمة اللواء أح / عماد أحمد زكى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتوعية الشباب بكافة القضايا المجتمعية لتعزيز الإنتماء والولاء للوطن بالداخل والخارج ، مشيداً بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التى تعتمد على أحدث النظم العلمية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج وكافة الجهات المعنية بالدولة .

من جانبه أعرب الأستاذ الدكتور / رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن سعادته البالغة بتوقيع البروتوكول مع القوات المسلحة لما تمتلكه من قدرات وإمكانيات علمية متميزة ، متطلعاً أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون المثمر للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بمصر .

هذا وأشادت السفيرة / سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بجهود القوات المسلحة المستمرة وحرصها على تنظيم الفاعليات المتميزة التى من شأنها تدريب وتأهيل شباب مصر بالخارج والعمل على غرس روح الولاء والإنتماء وتعزيز أواصر التواصل بينهم وبين وطنهم .

يأتى ذلك إنطلاقاً من دور القوات المسلحة الوطنى فى الإرتقاء بالمنظومة التعليمية ونشر الوعى المجتمعى بالتعاون مع كافة وزارات الدولة المختلفة .