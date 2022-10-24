«تنسيقية الأحزاب» بعد الإفراج عن زياد العليمى: السيسى حريص على وحدة الصف

جدة - نرمين السيد - وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن زياد العليمى، استجابة لدعواتها والقوى السياسية، ودعما للجنة العفو الرئاسى.





وثمنت التنسيقية، موقف الرئيس الذى يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصرى، من دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو فكرية. وشددت التنسيقية -فى بيان اليوم الاثنين- على أن صدور هذا القرار، فى مثل ذلك التوقيت، الذى تستعد فيه البلاد للحوار الوطنى الشامل، رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل للحوار، وتلبية للمطالب المشروعة كافة للجميع. وأصدر الرئيس السيسى، منذ قليل، القرار الجمهورى 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمى، استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسى، واستكمالا لدعوة الرئيس السيسى، لتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى.

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