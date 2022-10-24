المصرى الديمقراطى: نقدر قرار الرئيس بالعفو عن العليمى 

جدة - نرمين السيد - وأوضح الحزب، فى بيان له، أنه تلقى القرار بترحيب كبير وتقدير وافر، إذ يعتبر الحزب أن هذه الخطوة المهمة، والتى سبقتها عدة خطوات مشابهة فى الإفراج عن عدد لا يستهان به من المحبوسين السياسين من الممكن، حال استمرارها، وارتباطها بخطوات أخرى فى مجالات حرية الرأى والتنظيم، أن تحقق الانفراج الديموقراطى المنشود.
وأكمل: "أنه من الممكن أن تحقق هذه الخطوات ما نطمح إليه من إصلاح سياسى، اعتبره الرئيس السيسى بنفسه الهدف المنشود للحوار، بعد أن أشار وبوضوح إلى أن هذا الإصلاح قد تأخر كثيراً".
واختتم: "إننا نرحب بقرار الرئيس ونقدر أهميته فى إنجاح الحوار السياسى الذى دعى إليه، وندعم هذه الخطوات التى يتخذها الرئيس ونطالب بالمزيد منها".
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