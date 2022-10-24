جدة - نرمين السيد - وقال البياضى فى تغريدة له : "زياد العليمى حر، أجمل خبر سمعته من سنين، الرئيس عبد الفتاح السيسى يصدر القرار الجمهورى 510 لسنة 2022 بالعفو عن الصديق العزيز زياد العليمى أحد الأعضاء المؤسسين للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الحمد لله، والشكر للسيد الرئيس على استجابته".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمى. جاء ذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسى. يأتى ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسى بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فريدى البياضى يشكر الرئيس السيسى على قرار العفو عن زياد العليمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.