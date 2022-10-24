مصر تشارك بمؤتمر ومعرض المجلس الدولي والإفريقي للمطارات بالمغرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 11:29 صباحاً - شاركت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في فعاليات مؤتمر ومعرض ‏المجلس الدولي والإفريقي للمطارات WAGA 2022، الذي يعقد خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري بمدينة مراكش بالمغرب، والذي ينظم بجانبه أيضا اجتماع الدورة الـ 68 للمجلس الإفريقي، واجتماعات اللجان الإقليمية.

وذكر بيان لوزارة الطيران اليوم الاثنين، أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص وزارة الطيران المدني المصري وتوجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران بضرورة المشاركة الفعالة بالأحداث العالمية والقارية لأجل تبادل الخبرات والإطلاع على آخر المستجدات بمجال الطيران والمطارات.

وكان قد تم افتتاح معرض المجلس الدولي للمطارات العالم / أفريقيا 2022 بمدينة مراكش المغرب بحضور كل من رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المهندس محمد سعيد محروس، وحبيبة لقلالش المدير العام للمكتب الوطني للمطارات المغربية ONDA، ولويس فيليبي دي أوليفيرا المدير العام للمجلس الدولي للمطارات العالمي، و إيمانويل شافيز رئيس المجلس الأفريقي للمطارات، وعلي التونسي سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا.

وتفتتح فعاليات المؤتمر اليوم والذي يعد أكبر تجمع للمطارات في العالم، ويستمر على مدى يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، ويهم صناع القرار ومديري المطارات العالمية.

وتعقد هذه الدورة تحت عنوان "كل شيء ممكن: نحو اكتشاف الفرص في عالم متغير"، بمشاركة مديري مطارات ومسؤولين في الطيران المدني بأفريقيا والعالم، وأعضاء منظمات دولية.

وعلى هامش هذا الحدث، سيتم تنظيم مجموعة من الاجتماعات وجلسات العمل، منها على الخصوص، الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات-العالم، مجالس الإدارة للمجلس الدولي للمطارات - العالم والمجلس الدولي للمطارات-إفريقيا، واجتماعات المجموعات الإقليمية.