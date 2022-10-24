الوفد الطبي المصري يختتم زيارة مثمرة لقطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 11:29 صباحاً - أنهى الوفد الطبي المصري زيارته إلى قطاع غزة بعد إنجاز العديد من التدخلات الجراحية المعقدة والنقاشات العلمية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الوفد الطبي المصري شكل إضافة نوعية ومميزة.

وأوضحت وزارة الصحة أنها استطاعت تعزز عديد العناوين الجراحية التخصصية، وأن زيارة الوفد الطبي المصري إلى غزة كانت فرصة كبيرة لتبادل الخبرات وتطوير مهارات الكوادر المحلية واستمرار لدور مصر العربية، والتي قد تخبو المفردات في وصف عطائها، ولذلك نتوجه بالشكر والامتنان ورسائل المحبة والاعتزاز من غزة إلى مصر قيادة وحكومة وشعبا.

وأضافت: “بكل معاني العطاء، تسمو بتفاصيلها بين الأشقاء، فمن مصر العروبة إلى غزة الإباء، تتجلى وحدة الجسد الواحد، فعلى مدار أيام عشر منذ وصول الفريق الطبي المصري إلى غزة أنجز خلالها عديد العمليات الجراحية التخصصية الكبرى ومعاينة الحالات المرضية”.

وقال استشاري الجراحة العامة ورئيس الوفد الطبي المصري أ.د. أشرف علي: “منذ وصولنا إلى قطاع غزة تم وضع خطة عمل بالتشاور مع الأطباء في غزة وتم إجراء المعاينات الطبية للمرضى وإجراء العديد من العمليات الجراحية المعقدة والكبرى إلى جانب الأطقم الجراحية الفلسطينية والتي تقدم خدمة مميزة وبكفاءة عالية”.

بدوره عبر استشاري طب القلب أ.د. أحمد فتحي عن انبهاره بالمستوى العلمي والمهني الذي يتمتع به الأطباء في غزة، ودقة التشخيص والمتابعات العلاجية المطلوبة للمرضى.

إلى ذلك قال استشاري طب وجراحة العظام د. عدنان البرش إنه وعلى مدار عشر أيام وفي صورة تفخر فلسطين باحتضانها تعانقت الأيادي الطبية الفلسطينية، مع تلك الأيادي البيضاء من مصر العطاء لتبلسم آلام المرضى وتخفف من معاناتهم .

يذكر أن زيارة الوفد الطبي المصري إلى قطاع غزة، تأتي ضمن الدعم المصري الدائم للشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وفى ضوء ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة.