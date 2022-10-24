وزير الرى يشهد توقيع إتفاق مشروع ”برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى -...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 11:29 صباحاً - الدكتور سويلم : هذا المشروع يهدف لبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه وتبادل الخبرات والمعرفة للوصول لنهج متكامل لإدارة المياه

- العمل على تعزيز البنية التحتية والفنية وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب الإقليمى ليصبح جهة تدريبية رائدة فى مصر وأفريقيا

- أهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة

- موضوعات تدريبيه تؤهل المهندسين للإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية

- مصر مستعدة لتكون مركز إقليمي للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية

- (٥) وزارات مصرية ، وجامعات ومعاهد بحثية المصرية ، والعديد من الدول الأفريقية تستفيد من هذا البرنامج

- هذا المشروع ومخرجاته يندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية المصرية ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة

شهد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى توقيع إتفاق بين مركز التدريب الإقليمى التابع وزارة الموارد الموارد المائية والرى و معهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط لتنفيذ مشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" والمقدم كمنحة من الجانب الإيطالي بقيمة ٢.٣٠ مليون يورو ، والذى قام بتوقيعه كل من السيد المهندس/ طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمى ، والسيد/ مستر بياجو تيرليزى نائب مدير معهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط.

وصرح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يُعد أحد مجالات التعاون مع الجانب الإيطالى في مجال المياه ، بهدف العمل على بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه وتبادل الخبرات والمعرفة للوصول لنهج متكامل لإدارة المياه ، من خلال تعزيز البنية التحتية والفنية وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب الإقليمى ليصبح جهة تدريبية رائدة فى مصر وأفريقيا .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية خاصة في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، وتقديم موضوعات تدريبية تؤهل المهندسين للإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية ، مشيراً لإستعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية.

وأضاف سيادته أن أهداف هذا المشروع ومخرجاته يندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية المصرية ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ، وتستفيد منه وزارات (الرى والزراعة والإسكان والكهرباء والبيئة) المصرية ، والجامعات والمعاهد البحثية المصرية ، وكذلك الدول الأفريقية ، مما يعد فرصة لمشاركة الأفكار والخبرات بين المتدربين من مختلف الدول والتخصصات.

ويشتمل المشروع على تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر قطاع التدريب وملحقاته (القاعات – أجهزة الحاسب الآلى - معامل اللغة - أجهزة الترجمة الفورية - أنظمة الصوتيات - المساعدات التقنية للعملية التدريبية - أجهزة وشاشات العرض الفنى بالقاعات) ، بالإضافة لإعداد وتطوير مناهج التدريب ومنهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين بما يتماشى مع المعايير الدولية ، وإعداد مناهج تدريبية تطبيقية فى مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية ، ورفع كفاءة إستخدام المياه وتحسين نوعيتها ، وكيفية إستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة فى الإستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائى ، والعمل على تطوير منظومة قياس الأثر المرجو من البرامج التدريبية.