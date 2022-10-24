مدبولى عن سياسة ملكية الدولة: نحتفظ بالأصل والإدارة للقطاع الخاص

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 11:29 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن من ضمن آليات وثيقة الدولة أن تحتفظ الأخيرة بملكية الأصل، ولكن الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك بعض المشروعات تحتاج إلى التوسع وزيادة رأس المال فيدخل القطاع الخاص ويقوم بعمل زيادة في رأس المال.

وشدد رئيس الوزراء خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن الدولة تحتفظ كشريك مساهم، معلقا بالقول: "هي مش مشكلة بيع، ولكن بالعكس البيع واحد من آليات كثيرة جدا موجودة وده موجود بالتفصيل في وثيقة ملكية الدولة".