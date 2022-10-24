نجاح جراحة إعادة تشكيل عظام جمجمة رضيع فى مستشفى السلام بورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح جراحة فائقة الدقة، لإعادة تشكيل عظام الجمجمة لرضيع وذلك لأول مرة، بمستشفى السلام بمحافظة بورسعيد، وتحت مظلة التأمين الصحى الشامل.





وقالت الهيئة إن الرضيع الذى لم يتعدى عمره سنة، لديه جمجمة طولية الشكل، وكان يعانى من غلق مبكر لعظام الجمجمة، وفور دخوله مستشفى السلام بورسعيد، أجريت له الفحوصات الطبية اللازمة، من رنين وأشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد على المخ والجمجمة، وبناء عليه تقرر إجراء جراحة عاجلة للطفل.

وأضافت أن الجراحة أجريت للرضيع بنجاح، وحالته الآن مستقرة، وأعيد تشكيل عظام الجمجمة بالشكل الصحيح حتى تأخذ الشكل الطبيعى مع فتح الأجزاء المغلقة المبكرة من عظام الجمجمة، والتى كانت سببا فى الضغط على المخ وكانت ستؤدى إلى ضمور فى بعض أجزائه، ما قد يؤثر فى النمو العقلى والبدنى للرضيع.

وتابعت أن مستشفى السلام بورسعيد يضم كوادر طبية متميزة بين صفوفه، لإجراء مثل هذه العمليات الدقيقة والكبرى وبأحدث التقنيات العالمية، وأجريت الجراحة بنجاح على فريق قسم المخ والأعصاب، الذى ضم د. محمد محسن أمين، استشارى جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى، ود. محمد أمجد مطر، أخصائى جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى، ود. علاء الحايس، نائب جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى، وبمشاركة د. أحمد شحاته عبد الحميد، استشارى تخدير ورئيس قسم التخدير بمستشفى السلام بورسعيد، ود. أحمد الشرقاوى، ود. شريف كراوية، أخصائيى التخدير بالمستشفى، وبمعاونة فريق التمريض المتميز.

ونوهت بأن كلفة مثل هذه الجراحة فى القطاع الخاص وخارج التغطية الصحية الشاملة، تتخطى 130 ألف جنيه، إلا أنها أجريت تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، ولم يتحمل ذوو الطفل أكثر من 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة.

ولفتت إلى أن مستشفى السلام بورسعيد، المستشفى الأم والأقدم بمحافظة بورسعيد، وبعد انتهاء أعمال التطوير بالجناح البحرى للمستشفى، سيتم إضافة مبنى مكون من 7 أدوار من المقرر أن يضيف للمستشفى 80 سريرا جديدا بجميع الأقسام، علاوة على وحدة جديدة لمرضى الغسيل الكلوى تضم 33 جهازا حديثا، ووحدة قسطرة القلب والعناية المركزة بسعة 10 أسرة، فضلا عن قسم الأشعة والتحاليل، و4 غرف للجراحات المختلفة، وغرف للولادة وعلاج الحروق.

وأوضحت أنه سيجرى تقديم حزم طبية جديدة وبأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة هو معيار التميز للهيئة العامة للرعاية الصحية.