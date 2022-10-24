عضو «التنسيقية»: مبادرة «المتحدة» للتوعية بالمخدرات تمنع هدم الشباب

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمبادرة التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات.





وقال درويش -فى تصريحات صحفية- إن حملة المتحدة، استكمال لأحد الأدوار الاجتماعية والقومية التى نحتاج أن تكون فى منهجية الإعلام المصرى، منوها بأن الاستمرار والكثافة سيسهم فى الحد من القضايا المتعلقة بهدم الشباب المصرى. وقدم "درويش"، الشكر إلى الشركة المتحدة، لإطلاقها الحملات التوعوية بصفة مستمرة، لمواجهة السلبيات التى انتشرت داخل مجتمعاتنا. وأضاف أن سلسلة المبادرات الأخيرة التى أطلقتها الشركة، ستؤثر بشكل كبير فى التصدى للسلبيات والمخاطر التى تواجه الدولة.

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