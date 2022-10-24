جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والمجلس العربى للاختصاصات الصحية، فى إطار تعزيز التعاون فى ملف التدريب الطبى المهنى.





وقع البروتوكول الدكتور حسام حسنى، أمين عام الجنة العليا للتخصصات الطبية، والدكتور عمر عوض الرواس، الأمين العام للمجلس العربى للاختصاصات الصحية، بحضور الدكتور عادل عدوى، المدير التنفيذى للمجلس العربى للاختصاصات الصحية، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البروتوكول يهدف إلى تفعيل التعاون بين الجهتين، للعمل على رفع كفاءة وصقل خبرات الأطباء بمختلف التخصصات الطبية، بما يساهم فى تقديم خدمات صحية ذات جودة فائقة، مؤكدًا أن هذا التعاون يُمثل توأمة بين الشهادات الطبية المهنية فى البلدان العربية.

وتابع أن أهداف البروتوكول، تتضمن التوسع فى اعتماد التخصصات الطبية، وتمكين المتدرب من الحصول على شهادة التدريب الطبي المهني المعتمدة من برنامج الزمالة المصرية، و"البورد العربى" المعتمد من المجلس الصحى للاختصاصات الصحية، مضيفا أن البروتوكول ينص على اعتماد كل المستشفيات المشاركة فى برنامج الزمالة المصرية، من البورد العربى.

وأوضح عبدالغفار أنه وفقًا للبروتوكول، يمكن للمتقدمين للتدريب بمصر، الحصول شهادة "البورد العربى" عن طريق التسجيل باللجنة العليا للتخصصات الطبية، أو مكتب المجلس العربى للاختصاصات الصحية فى مصر، على أن تكون اللجنة، مسؤولة عن متابعة شؤون الأطباء المسجلين بها، ومتابعة سير العملية التدريب والامتحانات.