محافظ المنيا: مشروع المكتبة المتنقلة يبدأ جولاته بقرى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى، محافظ المنيا، عن بدء فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، والذى تستضيفه المحافظة خلال الفترة من 23 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل، حيث بدأت المكتبة جولاتها بقرية عطف حيدر بمركز العدوة، لنشر الوعى الثقافى والمعرفى وتوصيل الخدمة المكتبية والتثقيفية بقرى "حياة كريمة" ونشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع.





وقال المحافظ، إن المشروع يهدف إلى إثراء الحركة الثقافية من خلال التجول بعدد من الأماكن العامة والقرى والنجوع التى تفتقد الى وجود المكتبات، وإتاحة كم متنوع من الكتب والمجلات والأفلام التعليمية والعديد من الأنشطة التى تشجع النشء على القراءة والاطلاع، إلى جانب تقديم أنشطة متنوعة بين جلسات الحكى وورش الأشغال الفنية واليدوية والسينما الصغيرة ومسرح العرائس والمسابقات الثقافية والألعاب الجماعية التفاعلية وغيرها من الأنشطة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة فرع المنيا، وإدارات الأمومة والطفولة بمجالس المدن، والأزهر الشريف ودور العبادة، ومراكز الشباب بالقرى المستهدفة وعدد من الجهات الشريكة. وأوضحت دكتورة أمل عليوة، مدير عام مكتبة مصر العامة بالمنيا، أن فعاليات اليوم الأول لمشروع المكتبة المتنقلة بقرية عطف حيدر بمركز العدوة، شملت تقديم عدة لقاءات توعوية وأنشطة لمختلف الفئات العمرية والنوعية، تنوعت ما بين، أهمية التحول الرقمى والرقمنة، ولقاء تعريفى عن حماية الطفل وخط نجدة الطفل حال حدوث مشكلة تخص الطفل، ولقاء عن أهمية الرياضة وتأثيرها على الصحة، واطلاع وأسئلة ثقافية داخل المكتبة المتنقلة، ولقاء دينى حول أهمية القراءة فى حياتنا، وعرض لفيلم كارتون من إنتاج المكتبة وأسئلة تفاعلية.

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