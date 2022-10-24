نائب وزير المالية: عقدنا 40 ورشة عمل لإعداد ملامح وثيقة ملكية الدولة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال انعقاد جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادى 2022، اليوم الإثنين.

وأشار إلى أننا نهدف أيضا من المؤتمر الاقتصادى إلى رفع معدلات الاستثمار من خلال وضوح الرؤية أمام المستثمرين، مع اتخاذ وتدابير وإجراءات لدعم الاستثمار وزيادة عوامل جذبه.

كما نستهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى أغلب القطاعات خصوصا فى القطاع الصناعى، مشيرا إلى أنه تم عقد 40 ورشة عمل مكونة من خبراء كبار فى مجال الاقتصاد والأعمال وذلك استعدادا للمؤتمر الاقتصادى ولإعداد ملامح وثيقة سياسية ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة.