انت الان تتابع خبر وزير التعليم يعلنها أمام الجميع : حان الوقت للاعتراف بوجود مشكلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مشكلة الدروس الخصوصية في كافة محافظات الجمهورية هي قديمة ويجب علينا الاعتراف بوجودها حتي يتم التصدي لها وحلها، موضحاً أننا قمنا بدفن رؤوسنا فى الرمال على مدار السنين وتظاهرنا بأن المشكلة غير موجودة.وأشار حجازي في منشور لها خلال الساعات الماضية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن الدروس الخصوصية هي نظام موازي للمدرس ولكنة غير خاضع للرقابة نهائياً أو حتي للمعايير التربوية السليمة، حيث أنه يقوم بعملية استنزاف تقدر بالمليارات من أولياء الأمور على مكان العام بأكمله.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه حان الوقت للاعتراف بوجود مشكلة وطرح الأمر للحوار المجتمعى لسماع الاقتراحات المختلفه من جميع الأطراف المعنية من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب، مشيراً أن الوزارة حالية تقوم بالسير نحو تقنين الدروس الخصوصية لضمان بيئة تعليميه تربوية أمنه خاضعة لرقابة حكومية.