انت الان تتابع خبر بشكل رسمي وحاسم .. الإعلان عن القرار الذي طال انتظاره لأصحاب المعاشات : مبروك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عملية صرف معاشات شهر أكتوبر الحالي تسير بصورة منتظمة اليوم الأثنين الموافق 24 أكتوبر لعام 2022، لكل من تخلف من القائمين بالصرف والمستفيدين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.وأوضحت وزارة التضامن أنه تم توجيه جميع منافذ الصرف المختلفة والمنتشرة في كافة الأماكن بضرورة وضع الحدود القصوى من الأموال في ماكينات الصراف الآلي حتي يتمكن أصحاب المعاشات الذين تخلفوا عن مواعيد الصرف من الحصول أموالهم بكل سهولة ويسر، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2022: