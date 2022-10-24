انت الان تتابع خبر لأكثر من 5 ساعات متواصلة .. قطع المياه عن هذه الأماكن بـ”الدقهلية”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في الدقهلية أنه عن قطع المياه اليوم الأثنين الموافق 24 أكتوبر 2022 عن مركز شربين والقرى التابعة له وقرية دنجواى والوحدة المحلية لقرية رأس الخليج والقرى التابعة لها. وأوضحت مياه شرب الدقهلية ، أنه سوف بتم قطع المياه لفترة 6 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم ، بسبب أعمال الصيانة الدورية اللازمة لرفع جودة الخدمة للمواطنين.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.