انت الان تتابع خبر عاجل- بدء قطع الكهرباء عن أكثر من 4 مناطق في محافظة الدقهلية والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة الدقهلية ، بيان هام اليوم الأثنين الموافق 24 أكتوبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق المحافظة.
موعد قطع الكهرباء في محافظة الدقهلية
وأكدت شركة الدقهلية أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لمدة 3 ساعات متواصلة بداية من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة العاشرة صباحاً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.
أماكن قطع الكهرباء في محافظة بني سويف
وحددت كهرباء بني سويف المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل بعض مناطق مركز المنصورة وهي منطقة سندوب بالكامل وسكة سندوب وعزبة فاطمة هانم ومصنعي الخشب الحبيبي والراتنجات بسندوب بنطاق حي غرب المنصورة.