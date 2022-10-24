انت الان تتابع خبر عاجل- بدء قطع الكهرباء عن أكثر من 4 مناطق في محافظة الدقهلية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة الدقهلية ، بيان هام اليوم الأثنين الموافق 24 أكتوبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق المحافظة.

موعد قطع الكهرباء في محافظة الدقهلية

وأكدت شركة الدقهلية أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لمدة 3 ساعات متواصلة بداية من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة العاشرة صباحاً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.