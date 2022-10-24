الخارجية: مصر تظل دائما من المؤسسين للأمم المتحدة والمتمسكين بدورها الريادى

وأضاف المتحدث -فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الاثنين- أن اليوم يوافق اليوم العالمى للأمم المتحدة، ويحتفل العالم بالذكرى الـ77 لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ، متابعا: "ما أحوج عالمنا اليوم لإعلاء قيم هذا الميثاق واحترام مبادئه!".
ونشر المتحدث فيديو بعنوان "اليوم العالمى للأمم المتحدة.. 77 عاما على إنشاء المنظمة الدولية وتصديق مصر على ميثاقها كعضو مؤسس" الذى يبرز دور مصر الريادى فى الأمم المتحدة، وخطابات الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة.
كما يتضمن الفيديو مشاركة وزير الخارجية سامح شكرى، فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وإسهامات مصر فى قوات حفظ السلام الأممية، وكذا وتولى الدكتور بطرس بطرس غالى الراحل منصب الأمين العام الأسبق للمنظمة.
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