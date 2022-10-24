رئيس لجنة الاستثمار بالبرلمان الأردنى: فخور باستضافة مصر COP27

وقال إن الأردن مشارك بقوة فى مؤتمر المناخ، الذى يقام فى شرم الشيخ الشهر المقبل، وسيقدم ورقة عمل أردنية فى إطار الاستعدادات العربية العربية بالتعاون مع مصر للمشاركة فى هذا الحدث العالمى المهم لمواجهة التحديات المناخية التى أصبحت عدوا للجميع.
وأوضح أن الأردن لديه إمكانية لتطوير الصناعات القائمة على تقليل الانبعاثات الحرارية والحد من الانبعاثات التى تؤثر على المناخ، مشيرا إلى أن المنطقة العربية عانت خلال الفترة الأخيرة من الأحداث والكوارث المناخية.
وطالب بتعزيز الصناعات القائمة على الحد من الانبعاثات، مؤكدا أن قمة المناخ فرصة مهمة جدا لتبادل الآراء بين قادة الدول وبين كل الجهات الاستثمارية.
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