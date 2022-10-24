رئيس لجنة الاستثمار بالنواب الأردنى: مصر لديها بيئة خصبة

جدة - نرمين السيد - وقال أبو صعيليك، فى حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالأردن، إن مصر والأردن شريكان كبيران فى تحقيق هدف جذب الاستثمارات، مشددا على أهمية التعاون والتنسيق بشأن الاستثمارات التى تعود بالفائدة على القاهرة وعمان والمنطقة بأسرها.

وأضاف أن مصر تقوم بخطوات إصلاحية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، فيما يخص القطاع المالى وتجرى مباحثات جادة ومثمرة مع الجهات الدولية الكبرى بهدف المزيد من الاستقرار فى السياسة المالية، معربًا عن أمنياته بالتوفيق لمصر قيادة وحكومة وشعبًا فيما يعود بالنفع على الجميع.

وأشار إلى أنه أتيح له فرصة الاطلاع على جزء من الإنجازات المصرية فى الجانب الاستثمارى سواء فى البنية التحتية، أو فى المشاريع الاستراتيجية الزراعية التى تقوم بها الدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى كل القطاعات.

ودعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الأردنى إلى تحقيق المزيد من التكامل المشترك بين الأردن ومصر، مضيفًا أنه كعضو فى لجنة الصداقة الأردنية المصرية يدعم كل الجهود التى تصب فى مصلحة البلدين فى ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

وأشاد بالتعديلات التى تجريها مصر دائمًا على قانون الاستثمار باعتبارها تمتلك تشريعات تاريخية ومتميزة في قطاعات الاستثمار والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الأردن يتطلع إلى الاستفادة والتعاون بشأن التشريعات الاستثمارية والاقتصادية مع مصر.

ونوه بأن الأردن لديه حاليا قانون جديد للاستثمار فيما يخص البيئة الاستثمارية سيخرج إلى النور قريبًا، موضحًا أن قانون الاستثمار الأردنى الجديد يتشابه بقانون الاستثمار المصرى.

وشدد أبو صعيليك على ضرورة وجود مواءمة بين التشريعات فى الأردن ومصر بهدف إزالة أى معوقات، فيما يخص التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين واللذين يسعيان دائما وأبدا، إلى تحقيق التكامل والتعاون المشترك فيما يعود بالنفع على شعبى البلدين الشقيقين.

كما أشاد بروح التعاون المثمر بين الجهات الحكومية المصرية والأردنية والذى يعد نموذجًا للعلاقات العربية العربية، بحكم العمق الاستراتيجى للأردن فى مصر وكذلك لمصر فى الأردن، مؤكدا أن العلاقات بين القاهرة وعمان متجذرة وتاريخية على كل المستويات وهو ما يؤكده دائما وأبدا الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبد الله الثانى.

وتابع أن مصر والأردن مرتبطان باتفاقية التجارة الحرة العربية، وتوجد استثمارات مصرية فى الأردن بالإضافة إلى مستثمرين أردنيين فى مصر، مما يعمق هذا التعاون والتنسيق ويؤكد عمق العلاقات، مؤكدًا أن مصر لديها عمق اقتصادى مهم للأردن والسوق المصرية واعد ولديه إمكانيات كبيرة يمكن الاستفادة منها.

وحول التعاون المصرى الأردنى العراقى فى كل المجالات، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار فى مجلس النواب الأردنى أهمية المحور الثلاثى القاهرة - عمان - بغداد، مشيدًا بوجود تنسيق عالى المستوى وغير مسبوق بين الدول الثلاث.

ورأى أنه من الضرورى تحقيق التكامل الإقليمى بعد جائحة كورونا واتجاه العالم الآن إلى التكامل الاقتصادى، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شريك أقرب إلى الأردن من مصر وخصوصا فى ظل ما تعانى المنطقة من عدم استقرار أمنى وغيره من التحديات.