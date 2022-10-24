مصر تشارك بمؤتمر ومعرض المجلس الدولى والإفريقى للمطارات بالمغرب

جدة - نرمين السيد - شاركت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية،فى فعاليات مؤتمر ومعرض ‏المجلس الدولى والإفريقى للمطارات WAGA 2022، الذى يعقد خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى بمدينة مراكش بالمغرب، والذى ينظم بجانبه أيضا اجتماع الدورة الـ 68 للمجلس الإفريقى، واجتماعات اللجان الإقليمية.





وذكر بيان لوزارة الطيران اليوم الإثنين أن هذه المشاركة تأتى فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى المصرى وتوجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران بضرورة المشاركة الفعالة بالأحداث العالمية والقارية لأجل تبادل الخبرات والإطلاع على آخر المستجدات بمجال الطيران والمطارات.

وكان قد تم افتتاح معرض المجلس الدولى للمطارات العالم "إفريقيا 2022" بمدينة مراكش المغرب بحضور كل من رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المهندس محمد سعيد محروس، وحبيبة لقلالش المدير العام للمكتب الوطنى للمطارات المغربية ONDA، ولويس فيليبى دى أوليفيرا المدير العام للمجلس الدولى للمطارات العالمى، وإيمانويل شافيز رئيس المجلس الإفريقى للمطارات، وعلى التونسى سكرتير عام المجلس الدولى للمطارات لإقليم أفريقيا.

وتفتتح فاعليات المؤتمر اليوم والذى يعد أكبر تجمع للمطارات فى العالم، ويستمر على مدى يومى 24 و25 أكتوبر الجارى، ويهم صناع القرار ومديرى المطارات العالمية.

وتعقد هذه الدورة تحت عنوان كل شىء ممكن: نحو اكتشاف الفرص فى عالم متغير ، بمشاركة مديرى مطارات ومسؤولين فى الطيران المدنى بأفريقيا والعالم، وأعضاء منظمات دولية.

وعلى هامش هذا الحدث، سيتم تنظيم مجموعة من الاجتماعات وجلسات العمل، منها على الخصوص، الجمعية العامة للمجلس الدولى للمطارات-العالم، مجالس الإدارة للمجلس الدولى للمطارات - العالم والمجلس الدولى للمطارات-إفريقيا، واجتماعات المجموعات الإقليمية.