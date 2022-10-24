مياه الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لموسم الشتاء

جدة - نرمين السيد - عقد المهندس حمدى شطا، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، اجتماعا لبحث استعدادات أفرع الشركة بمراكز المحافظة، لاستقبال فصل الشتاء، وموجهة الأمطار المتوقعة، وخطط تمركز المعدات اللازمة لمواجهة ذلك، وتطهير بالوعات الأمطار تحسبا لسقوط الأمطار، بالتنسيق الدائم والمتواصل مع غرفة عمليات محافظة الغربية ومجالس المدن.





ووجه شطا، إلى ضرورة رفع معدلات الأداء بكل أقسام العمل، والاهتمام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والوقوف على متطلبات المحطات، وكذلك تأهيل عنابر الكلور للسيطرة، ومنع أى خطر قد يحدث فى حالة اى طوارئ، وتدريب شامل لفنيين المحطات لكيفية التعامل مع أى تسريب كلور.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية على الالتزام بتسجيل الأعطال والتشغيل والصيانة فى دفاتر التسجيل والمرور الدائم من رؤساء الأفرع على المحطات لمتابعة الأعمال أول بأول، والعمل على جمع الخردة وتجميعها فى مكان واحد للحفاظ عليها من أعمال السرقة.

وأوضح، أن الشركة تعمل بشكل دائم ومستمر على الاهتمام بجودة المياه بصورة دائمة ومنتظمة من خلال العينات التى يتم تجميعها على مستوى محطات الشركة وتحليلها بمعرفة قطاع المعامل والجودة للتأكد من جودة وسلامة المياه.

كما تم استعراض عمل لجان الخلسة للحد من سرقة مياه الشرب بالتنسيق الدائم مع أفرع الشركة ومتابعة نسب التحصيل، ومتابعة الخدمات التى تقدمها الشركة عن طريق خدمة العملاء بكل فرع والعمل على حل مشاكل المواطنين.

وشهد الإجتماع تسليم شهادات الإدارة الفنية المستدامة لرؤساء الأفرع، للمحطات التى تم اجتيازها لإختبارات التفتيش وتشمل محطات (معالجة برما بمركز طنطا - مرشحة مياه الجلاء بمدينة طنطا - معالجة الشهيدى بالمحلة الكبرى - معالجة شنراق بالسنطة - معالجة الريانية بقطور).